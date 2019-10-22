Глава пилотируемой космической программы России не вошел в руководство РКК «Энергия»

Генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин не вошел в состав руководства ракетно-космической корпорации «Энергия». Ранее он работал первым заместителем генерального директора организации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копии приказов руководителя корпорации.

По данным агентства, возглавляющий «Энергию» Николай Севастьянов принял на себя обязанности генерального директора и генконструктора и утвердил новую структуру. В нее вошли три первых заместителя, семь заместителей и главный инженер. В новый состав, кроме господина Микрина, также не вошел Сергей Романов. Ранее он работал первым заместителем гендиректора и первым заместителем генконструктора.

РКК «Энергия» занимается созданием и эксплуатацией российского сегмента Международной космической станции (МКС). Корпорация изготавливает и запускает корабли «Прогресс», «Союз», модули космических станций, космические аппараты связи и дистанционного зондирования Земли.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил руководству РКК «Энергия» сократить число советников гендиректора, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. В сентябре сообщалось, что советниками господина Севастьянова числились 14 человек.

Напомним, по данным “Ъ”, суд приговорил к условным срокам начальника службы внутренних расследований РКК «Энергия» и главного специалиста по противодействию коррупции за посредничество в получении 31,5 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. Они выступят в качестве свидетелей по делу в отношении бывшего заместителя главы корпорации Алексея Белобородова.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Борцы с коррупцией "Энергии" раскаялись на МКС».