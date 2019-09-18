ТАСС: Рогозин поручил сократить число советников гендиректора РКК «Энергия»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил руководству Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сократить число советников гендиректора предприятия, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Сейчас у главы корпорации Николая Севастьянова 14 советников.

«Недавно в РКК “Энергия” приезжал Дмитрий Рогозин, где проводил рабочее совещание. На этом совещании, в частности, обсуждалась оргштатная численность сотрудников предприятия. У гендиректора РКК “Энергия” сейчас 14 советников, чем руководство “Роскосмоса” было очень недовольно и поручило сократить это количество», — сказал собеседник агентства.

РКК «Энергия» не прокомментировала эту информацию изданию. Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что нормализация численности сотрудников является важным условием их развития и ракетно-космической отрасли в целом. «Система нормализации численности сотрудников относится ко всем предприятиям госкорпорации “Роскосмос”»,— подчеркнула пресс-служба.

Ранее об увольнении 189 своих сотрудников сообщил самарский АО «РКЦ “Прогресс”». Сокращения пройдут в рамках стратегии «Роскосмоса» по оптимизации расходов. По словам гендиректора, анализ деятельности представляет собой целый комплекс мероприятий, который включает в себя совершенствование кадровой структуры, в частности сокращение штата.

Подробнее о причинах — в материале “Ъ” «Сокращения прогрессируют».