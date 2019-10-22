Аналитики сообщили о рекордном снижении спроса на бензин

В России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин, пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков». С января по сентябрь текущего года суммарное потребление бензина сократилось почти на 1%. По данным на июль сокращение спроса оценивалось в 1,4%, но на статистику повлияло увеличение спроса в августе.

Несмотря на небольшой показатель, для рынка это серьезная цифра, отмечают аналитики. За последние десять лет более заметное снижение наблюдалось лишь в 2015-м — 1,9%. В 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%. В Минэнерго сообщили, что значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году не наблюдают. А по данным Росстата, реализация бензина на внутреннем рынке за семь месяцев этого года выросла на 2,9%.

Напомним, согласно данным опроса ВЦИОМа, россияне назвали высокую стоимость бензина (47%) и дорогое обслуживание автомобиля (16%) основными причинами возможного отказа от частых поездок на автомобиле. Также выяснилось, что 70% опрошенных россиян ездит на своей машине ежедневно. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ниже — 55%. Несколько раз в неделю на автомобиле ездит 21%, несколько раз в месяц — 6%, раз в месяц и реже — 3%.

О том, как сильно может подорожать топливо, читайте в материале “Ъ FM” «Цены на бензин устремились вверх».