Берлин зафиксирует квадратные метры

В Берлине заморозят ценники на аренду жилья. Такое решение приняли партии, которые входят в Сенат города. Власти согласились ограничить стоимость аренды недвижимости на ближайшие пять лет. Цены за квадратный метр будут варьироваться от 3,5 до €8 в зависимости от качества жилья и года постройки здания. К таким мерам городские власти вынуждены прибегнуть из-за рост цен на недвижимость. В среднем аренда квадратного метра жилья в Берлине стоит €6,7. Однако не редко ценник доходит до 16 и €18.

Жилье в Берлине дешевле, чем в Париже, Праге и Варшаве. Однако в последние годы темпы роста арендной платы одни из самых высоких в Европе, сообщил “Ъ FM” экономический обозреватель немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Андрей Гурков: «Берлин — модный город. Туда сейчас съезжается много молодежи, плюс довольно большой поток иностранцев. В результате в городе буквально взорвались цены на арендную плату. Тем не менее, они остаются в среднем ниже показателей, например, Мюнхена — самого дорого с точки зрения недвижимости города ФРГ. Но ощущение стремительного роста цен привело к тому, что давление на политиков со стороны жильцов существенно усилилось. А поскольку Берлином правит коалиция социал-демократов, левых и “зеленых”, то они решили пойти навстречу требованиям трудящихся и ввести ограничения на повышение арендной платы, в том числе после модернизации жилищного фонда.

В свое время в Берлине распродали, приватизировали большое количество социального жилья. И, естественно, инвесторы, вложившись в эту недвижимость, санируют ее и уже после этого повышают цены. Так что отчасти попытки административными методами остановить рост квартплаты предпринимаются, чтобы исправить собственные ошибки. Эксперты говорят, что куда более разумным было бы стимулирование дальнейшего жилищного строительства в городе, причем путем предоставления каких-то льгот или, например, площадей для застройки социальным жильем. Но с этим проблемы. Поэтому Сенат Берлина решил прибегнуть к этому административному методу, который бурно обсуждается в Германии, но пока мало кто спешит его повторять».

При этом крупные домовладельцы в Берлине считают, что меры властей не только не решат проблему, но и могут ее усугубить. Кроме того, есть предположения, что соглашение Сената будет отменено, говорит руководитель немецкой риэлторской компании KM Immobilienservice Александр Шиварев: «У нас еще есть квартиры с договорами, где люди платят €5 за квадратный метр в месяц. Сейчас средняя ставкапо хорошему району может быть €15, аренда выросла в три раза.

Но сильный скачок произошел, потому что изначально цена была очень низкая. Конечно, на этом фоне сейчас кажется, что цены выросли, но они в принципе стали общеевропейскими.

Это, возможно, не так сильно затронет крупные компании. Скорее всего, они будут так же дальше сдавать квартиры, подчиняясь законодательству. От того, что квартиры просто станут дешевле, их не станет больше. А проблема именно в том, что их даже по высокой цене недостаточно, и уменьшается количество разрешений на строительство за последние годы. Есть еще такой момент: если раньше вы могли отремонтировать жилой фонд, исходя из этого поднять аренду, сейчас это практически исключается. Поэтому перестанут модернизировать объекты недвижимости. Но пока еще бытует мнение, есть оценки экспертов, что этот закон не может быть принят Берлином, потому что он не может быть выше общего закона всей страны, который уже и так хорошо отрегулирован. Поэтому говорят, что даже если его примут, скорее всего, через год отменят через высший суд, на что мы все рассчитываем».

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На фоне новости о заморозке цен на аренду жилья акции крупнейшего немецкого домовладельца — компании Vonovia — подешевели почти на 2%. Бумаги крупнейшего владельца берлинских квартир Deutsche Wohnen упали в цене практически на 4,5%.

Александр Рассохин