Бывшему топ-менеджеру банка «Советский» дали условный срок

Выборгский районный суд приговорил бывшего начальника кредитного департамента банка «Советский» Андрея Кузнецова к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он признан виновным в хищении у банка почти 1,8 млрд руб. Это стало вторым условным сроком для бывшего топ-менеджера.

Суд установил, что банк «Советский» выдал несколько заведомо невозвратных кредитов на сумму 1 млрд 784 тыс. руб.: махинацию Андрей Кузнецов осуществлял с бывшим председателем правления банка Андреем Карповым и бывшим главой совета директоров банка «Советский» Станиславом Митрушиным. Дело Карпова поступило в Выборгский райсуд на прошлой неделе, а Митрушин с июля прошлого года находится в международном розыске. В суд дело в отношении Андрея Кузнецова поступило с представлением заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня о проведении слушаний в особом порядке, поскольку с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Для бывшего начальника кредитного департамента это уже второй условный срок, полученный за махинации с деньгами банка «Советский». В мае прошлого года Выборгский райсуд приговорил его к трем годам условно за хищение из кредитной организации 150 млн руб. Приговоры также были вынесены предпринимателям Дмитрию Толстоухову и Тамаре Чернышовой. Суд установил, что Андрей Кузнецов и Дмитрий Толстоухов изготовили и предоставили в «Советский» пакет документов ООО «Сервис», которые отражали осуществление якобы реальной финансово-хозяйственной деятельности для предоставления кредита компании. Как установил суд, организатором хищения выступил банкир Владимир Антонов — весной его приговорили к двум с половиной годам реального лишения свободы, несмотря на заключенное досудебное соглашение. «Условное наказание исполнять самостоятельно, указано в приговоре»,— пояснили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург