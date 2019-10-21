Пользователи «Ростелекома» пожаловались на отсутствие доступа на онлайн-сервис Blizzard

Пользователи провайдера «Ростелеком» жалуются в Twitter на невозможность зайти в Battle.net — игровой онлайн-сервис компании Blizzard (игры Overwatch, World of Warcraft и др.). На это обратил внимание Telegram-канал «Эшер II».

В 15:45 по Москве в Twitter русскоязычной службы поддержки Blizzard Europe появилось сообщение о том, что компания следит «за сложившейся ситуацией с интернет-трафиком в различных регионах». «Мы установили, что это не связано с неполадками с нашей стороны, но ведем переговоры с вовлеченными сторонами, чтобы разрешить ситуацию»,— заявила компания.

В ветке сообщений на невозможность войти в Battle.net пожаловались пользователи «Ростелекома». Twitter-аккаунт провайдера активно отвечал на жалобы пользователей. «Уже работаем по восстановлению доступа, приносим извинения от лица компании за доставленные неудобства»,— говорилось в ответах «Ростелекома». Позднее провайдер начал просить пользователей писать в личные сообщения и заверять, что «специалисты уже проверяют, есть ли ограничения с нашей стороны».

“Ъ” направил запрос в пресс-службу «Ростелекома».

Дмитрий Шестоперов