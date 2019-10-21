YouDrive продаст автомобили в частные руки

Автомобиль каршеринга теперь можно оставить себе: сервис YouDrive запустил услугу выкупа машины из своего парка. Сейчас доступны 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска. Заявку можно оставить прямо в приложении. Компания обещает существенную скидку и хорошее техническое состояние лотов.

Распродажу сервис устраивает вынужденно, поскольку обязан избавляться от машин старше трех лет, пояснил “Ъ FM” гендиректор YouDrive Борис Голиков: «Это наше обязательство по лизинговому договору. Соответственно, мы должны вывозить автомобили из парка. У них есть остаточная стоимость, которая, по нашему мнению, меньше рынка где-то процентов на 20. Мы подумали, раз мы имеем доступ к большому количеству пользователей, а у нас в базе зарегистрировано больше миллиона человек, почему бы нам самим не попробовать обратиться напрямую к ним? Пока для продажи доступны автомобили Smart — это первые машины, которые появились у нас в парке. Мы проводим ремонт у официальных дилеров, это всегда делается вовремя, все запчасти официальные. Средняя стоимость — около 500 тыс. Реакция уже есть. Мы получили достаточно большое количество запросов. Мы хотим вернуть остаточную стоимость этого автомобиля, если получится, возможно, что-то еще и заработать».

Будут ли пользоваться спросом автомобили, работавшие в каршеринге? Главный редактор Auto@Mail.ru Денис СмольЯнов отмечает, что такие машины в любом случае попадают на вторичный рынок, только покупатели об этом не знают. Наверняка пользователи сервиса проявят интерес к новой услуге, продолжает эксперт: «YouDrive сделал то же самое, что сделал и все остальные каршеринги, которые продают эти машины просто через дилеров. Не исключено, что покупатель, когда будет приобретать эту машину, даже не будет знать, что она работала в каршеринге. В данном случае YouDrive поступил честнее, чем другие сервисы. И правильно сделал. Не мешает купить Smart, например, в качестве второго автомобиля в семье, тем более если машина будет выставлена за адекватную цену.

Автомобиль все-таки специфический, и раз он так продается, значит, имеет абсолютную чистую, прозрачную историю пробега. В этом есть свои преимущества».

По оценкам игроков рынка каршеринга, которые приводит РБК, средний пробег таких автомобилей — примерно 160 км в сутки, то есть более 170 тыс. км за три года. Техническое состояние подобных машин может не порадовать покупателя, так что нужно быть предельно внимательным, предупреждает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Пока автомобиль новый, обслуживание, замена масла и так далее, скорее всего, происходят у официального дилера. Касательно кузовного ремонта — я знаю многие сервисы, где ремонтируют каршеринговые автомобили, знаю как — естественно, побыстрее, подешевле, по оригиналу никто ничего не говорит. Я в дороге боюсь людей на каршеринге, такое ощущение, что они в последний раз куда-то на автомобиле едут. Поэтому они лучше, чем авто, которые распродают парки такси, но хуже, чем те, что были во владении у частного лица».

Может ли каршеринг составить конкуренцию владению личным автомобилем Читать далее

Как отмечают в YouDrive, покупатель сможет в любой момент провести полноценный тест-драйв и оценить техническое состояние автомобиля, арендовав его через приложение. По оценке JP Morgan, в конце 2018-го сервис занимал чуть менее 10% рынка московского каршеринга. Компания, как и ее конкуренты, пока не вышла на самоокупаемость. Чистый убыток по итогам прошлого года превысил 82 млн руб. при выручке в 787 млн.

Григорий Колганов