Октябрь дотянулся до июльских показателей

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности: 21 октября столицу накроет густой туман. С таким предупреждением выступил Гидрометцентр. Видимость резко ухудшится после дождя — так будет продолжаться до 9 утра. Синоптики прогнозируют снижение температуры 22 октября: днем будет не больше +12 градусов.

Впрочем, даже такая температура крайне нехарактерна для конца октября. Примерно также тепло было в июле этого года, наминает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Ближайшие дни температура будет очень высокая. Связано это с тем, что над европейской территорией России погодой управляет мощный антициклон, поэтому в Москву и Московскую область поступают очень теплые воздушные массы с юга. Температура будет +15…18 градусов. Такая же наблюдалась и летом. Если сравнить с климатическими значениями, то температура отличается на семь-девять градусов. Начиная с 22 октября, температурный фон будет держаться на отметке +11…15 градусов. До конца недели будет теплая погода. Во второй половине октября это, конечно, очень приятно».

Прошлая осень в Москве была еще теплее. Синоптики и экологи связывают это с глобальным потеплением.

Владимир Соколов