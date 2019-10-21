Два российских бомбардировщика Ту-160 посетят ЮАР

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершат перелет в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В составе авиагруппы также будут самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

«Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР»,— говорится в сообщении Минобороны России (цитата по ТАСС). По мнению ведомства, это поспособствует «повышению боевой выучки летного состава двух стран».

Представитель Минобороны ЮАР майор Мотсамаи Маботе сообщил агентству, что самолеты должны прилететь в 6–7 часов утра по местному времени (07:00–08:00 мск) на военно-воздушную базу Вотерклуф, которая находится рядом со столицей ЮАР Преторией. 22 октября российские военнослужащие примут участие в военном семинаре Минобороны ЮАР.