Goldman Sachs зафиксировал резкое снижение объемов корпоративных байбэков

Американский инвестбанк Goldman Sachs (GS) заявил о резком снижении объемов средств, которые компании направляют на обратный выкуп собственных акций с рынка (байбэки). По данным GS, которые приводит телеканал CNBC, объем байбэков среди составляющих индекс S&P 500 американских компаний во втором квартале составил $161 млрд. Это на 18% меньше по сравнению с первым кварталом.

За первую половину этого года на обратный выкуп своих акций крупнейшие американские компании направили на 17% меньше средств, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же по итогам года GS ожидает общий объем байбэков на уровне $710 млрд — на 15% меньше, чем в 2018 году, что станет одним из самых значительных снижений с 2009 года.

GS объясняет такую тенденцию все более осторожным поведением компаний, которые не спешат тратить свободные средства для выкупа акций из-за растущей неопределенности в отношении экономики США и мировой экономики. В свою очередь резкое сокращение средств, направляемых на байбэки, приведет к снижению источников дохода для фондовых рынков и поддержки стоимости ценных бумаг.

Евгений Хвостик