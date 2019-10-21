Сбербанк включил 100 млн рублей долга в банкротство завода «Водмашоборудование»

Арбитражный суд Воронежской области установил требование Сбербанка в 106,2 млн руб. долга по кредиту к банкротящемуся местному ОАО «Завод "Водмашоборудование"», близкому промышленнику Олегу Малышеву. Также установлены 2,69 млн руб. и порядка 100 тыс. руб. неустойки и платы за обслуживание кредита.

Банкротство завода «Водмашоборудование» продолжается уже четыре с половиной года, сейчас его имущество продается с торгов. Заявление о банкротстве подало на данный момент не действующее московское ООО «Волга трейд», одновременно с ним первым истцом (имеет ряд преимуществ в банкротстве) пытались успеть стать несколько других структур, в том числе принадлежащее господину Малышеву ООО «Нафтаэко инжиниринговая компания». Среди кредиторов предприятия — Сбербанк, ФНС, Россельхозбанк с около 180 млн руб.

В августе стало известно, что полиция приостановила инициированное ФНС уголовное дело о мошенничестве при попытке включения в реестр кредиторов банкротящегося воронежского завода «Водмашоборудование» неустановленного лица с порядка 50 млн руб. В ведомстве говорят, что не могут найти виновных, хотя и поводов для окончательного закрытия дела не видят. Господин Малышев отмечает, что расследование не было связано с его структурами, а лишь с кредитором, теперь уже бывшим бизнес-партнером предпринимателя. У налоговиков при этом остаются претензии ко всему банкротству в целом.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «"Водмашоборудование" осталось без дела».

Сергей Калашников