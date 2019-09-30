Продлено банкротство воронежского завода «Водмашоборудование»

Арбитражный суд Воронежской области продлил конкурсное производство, финальную стадию банкротства, в местном ОАО «Завод "Водмашоборудование"», близком промышленнику Олегу Малышеву. Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании Андрея Амелина.

Конкурсное производство продлевается на полгода, итоги этой процедуры планируется подвести на заседании суда 16 марта 2020 года.

«В настоящее время не выполнены все мероприятия конкурсного производства, в том числе по реализации имущества и расчету с кредиторами, имеются основания для продления срока конкурсного производства»,— поясняется в определении суда.

Банкротство завода «Водмашоборудование» продолжается уже четыре с половиной года, сейчас его имущество продается с торгов. Заявление о банкротстве подало на данный момент не действующее московское ООО «Волга трейд», одновременно с ним первым истцом (имеет ряд преимуществ в банкротстве) пытались успеть стать несколько других структур, в том числе принадлежащее господину Малышеву ООО «Нафтаэко инжиниринговая компания». Среди кредиторов предприятия — Сбербанк с около 100 млн руб. долга, ФНС с порядка 50 млн руб. штрафов и долгов по налогам, Россельхозбанк с около 180 млн руб.

В августе стало известно, что полиция приостановила инициированное ФНС уголовное дело о мошенничестве при попытке включения в реестр кредиторов банкротящегося воронежского завода «Водмашоборудование» неустановленного лица с порядка 50 млн руб. В ведомстве говорят, что не могут найти виновных, хотя и поводов для окончательного закрытия дела не видят. Господин Малышев отмечает, что расследование не было связано с его структурами, а лишь с кредитором, теперь уже бывшим бизнес-партнером предпринимателя. У налоговиков при этом остаются претензии ко всему банкротству в целом.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «"Водмашоборудование" осталось без дела».

Сергей Калашников