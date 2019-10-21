Власти Новосибирской области предложили мэрии новое соглашение по метро

Правительство Новосибирской области предложило мэрии заключить новое соглашение по строительству станции метро «Спортивная». Срок нового соглашения составит один год вместо трех. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, чьи слова привела пресс-служба правительства.

По словам господина Костылевского, новосибирское правительство предложило изменить срок соглашения с мэрией из-за отсутствия федерального финансирования на данный момент, что не позволяет планировать работы сразу на три года. В областном правительстве отметили, что однолетнее соглашение позволит провести подготовительный этап работ по возведению станции «Спортивная» стоимостью 385 млн руб.

«Стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство Новосибирской области продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования»,— привела слова министра пресс-служба. Однако господин Костылевский отметил, что полномочия по строительству метрополитена «относятся к муниципальным органам власти, которым вместе с областными властями необходимо предусмотреть финансирование на данные работы».

Ранее Тайга.инфо написала, что правительство Новосибирской области уведомило мэрию об «отсутствии средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству новосибирского метрополитена». По сведениям издания, региональные власти якобы предложили расторгнуть соглашение с мэрией о предоставлении городу субсидий из областного бюджета на строительство станции метро «Спортивная», а также рекомендовали городской администрации отменить конкурс на возведение станции «из-за уменьшения объема бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия».

Станция «Спортивная» в Новосибирске запроектирована вблизи новой ледовой арены, которую необходимо построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Изначально стоимость станции метро оценивалась в 2,6 млрд руб.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Илья Галагуз