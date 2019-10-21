Минкульт запустил базу о кинематографистах, не вернувших госсредства

Глава Минкульта Владимир Мединский презентовал базу данных, в которую будут включать кинематографистов, не вернувших вложенные в проекты госсредства. База, получившая название «Государственная поддержка», была создана совместно с Фондом кино и будет выложена на его сайте. Помимо этого создан сервис «Кинозритель», который будет показывать оценки фильмов, уровень их ожиданий и объем аудиторий за выходные.

База данных должна заработать с понедельника. С какого именно числа, господин Мединский не уточнил. В базе также будет приводиться общая информация об объемах и формах господдержки фильмов. Как заявил министр, эта база создается в интересах налогоплательщиков. «К 1 января будут внесены практически все фильмы, которые получали поддержку Министерства культуры с 2008 года. До 2008 года мы постараемся попозже что-то сделать, к сожалению, самой статистики не хватает»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

В будущем в базу будут вноситься данные от тех производителей, которые сняли кино на собственные деньги, уточнил Владимир Мединский. Оба новых сервиса, как считает глава Минкульта, повысят «степень открытости информации о государственной поддержке нашей киноиндустрии».

Как сообщал “Ъ”, в базе данных содержится информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Крупнейшей по объему господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова (165 млн руб. возвратных и 921,3 млн руб. безвозвратных госденег). Также среди лидеров — студия «Тритэ» Никиты Михалкова (50 млн руб. возвратных и 992 млн руб. безвозвратных средств) и Bazelevs Тимура Бекмамбетова (299 млн руб. возвратных и 740 млн руб. безвозвратных средств).

О раскрытии данных о господдержке кино читайте в интервью Владимира Мединского “Ъ”.