В Московской торгово-промышленной палате появились новые отраслевые гильдии. Решение о создании принято 16 октября на заседании Правления организации. Это гильдии риелторов, экспортеров ювелирных изделий и разработчиков инфраструктурных проектов. Все они призваны помогать развиваться компаниям определенной сферы, пояснил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

«Гильдия экспортеров украшений объединяет организации, которые занимаются экспортом украшений, и государство это стимулирует. Чтобы расширялся экспорт из России не только нефти и газа, мы создали такую гильдию. Появление Гильдии риелторов в МТПП — важнейшая тема. Многие москвичи сталкивались с риелторами, есть какие-то вопросы, проблемы. Риелторы к нам пришли для того, чтобы их объединение добропорядочных специалистов было под эгидой Торгово-промышленной палаты. Мы имеем право вести негосударственные реестры, из которых москвичи могут узнать от имени МТПП, каким риелторам можно доверять. Гильдия операторов и разработчиков инфраструктурных проектов — это объединение организаций, которые делают мощные инфраструктурные проекты: например, дорожные сети, проходящие через несколько районов, соединяющие Москву, Московскую область. Объединившись в гильдию, компании, занимающиеся этим профилем, обсуждают проблемы, убирается что-то личное, появляется объективное, но необходимое для всех без исключения, прописываются те рыночные условия, в которых это все может развиваться»,— заявил Платонов.

Также 16 октября были утверждены руководители новых общественных структур. Теперь в составе Московской торгово-промышленной палаты 21 гильдия.