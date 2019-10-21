СКР предъявил обвинение предполагаемому убийце девочки в Саратове

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение 35-летнему жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки. Он признал свою вину. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК продолжается проведение следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшего. Проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Напомним, девочку нашли мертвой в одном из гаражей 10 октября, спустя день после ее пропажи. Неоднократно судимый житель Саратова рассказал, что убил ее из-за того, что она застала его в чужом гараже. Он испугался разоблачения. Из-за происшествия в Саратове люди вышли на стихийный митинг с требованием выдать им убийцу. Из-за происшествия несколько депутатов Госдумы потребовали вернуть смертную казнь.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «За школьницу вступилась толпа».

О вероятности снятия моратория на смертную казнь в России читайте в материале “Ъ”.