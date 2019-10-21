Подозреваемому в убийстве ребенка в Саратове предъявили обвинение

В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему Михаилу Туватину, который подозревается в убийстве девятилетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый признал вину полностью, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, Лиза пропала по дороге в школу №73 9 октября. Она была объявлена в розыск. В поисках ребенка принимали участие 2 тыс. человек. Ее тело было обнаружено 10 октября в одном из гаражей микрорайона СХи с признаками насильственной смерти. Подозреваемый Михаил Туватин, ранее неоднократно судимый, пояснил, что убил ребенка в связи с тем, что она застала его в чужом гараже, и он испугался разоблачения. По решению суда он заключен под стражу.

Марина Ковалева