Мужчину, застрелившего клиента банка «Открытие» в Екатеринбурге, арестовали до середины декабря

Кировский районный суд Екатеринбурга до 18 декабря арестовал подозреваемого в ограблении отделения банка «Открытие» и убийстве посетителя. Как уточнили в пресс-службе суда, решение было принято 20 октября.

Напомним, 18 октября около 11:50 нападавший в маске вошел в отделение банка с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра. В это время в банке находились несколько посетителей и сотрудников банка, в том числе, администратор. По предварительным данным, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Следственный отдел по Кировскому району свердловского СУ СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ). Санкции предусматривают до пожизненного лишения свободы.

По неподтвержденным данным, подозреваемого зовут Виталий Дикушин. В банке «Открытие» выразили готовность выплатить семье погибшего посетителя отделения материальную компенсацию.