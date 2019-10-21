Роскачество рассказало, как защитить персональные данные в случае кражи смартфона

Роскачество дало рекомендации по защите персональных данных в случае кражи смартфона. По мнению специалистов, нужно заранее предусмотреть возможность защиты, так как каждый день в России воруют тысячи устройств.

Роскачество рекомендует активировать возможность дистанционной блокировки или удаления информации, регулярно делать резервное копирование, использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным. По мнению специалистов, лучше хранить все фотографии, видео и документы в облачном хранилище.

«Для преступников использование похищенной информации становится столь же привлекательным, как и сбыт самого устройства. Похититель может получить доступ к вашей персональной информации, поэтому она должна быть надежно защищена»,— считают в Роскачестве (цитата по «РИА Новости»).

В случае кражи телефона необходимо: