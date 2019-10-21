Шойгу заявил о высокой вероятности развертывания ракет США в АТР и Европе

Вероятность того, что США развернут в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), высока, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов»,— сказал господин Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности (цитата по ТАСС).
По словам министра, «страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики».
Ранее о разработке «невероятных новых вооружений», в существование которых «никто даже не сможет поверить», объявил президент США Дональд Трамп. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, но Москва не намерена в нее втягиваться.
О российском ответе на испытания американской крылатой ракеты — в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».
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