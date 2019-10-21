Шойгу заявил о высокой вероятности развертывания ракет США в АТР и Европе

Вероятность того, что США развернут в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), высока, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов»,— сказал господин Шойгу, выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности (цитата по ТАСС).

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По словам министра, «страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, по сути, станут заложниками американской политики».

Ранее о разработке «невероятных новых вооружений», в существование которых «никто даже не сможет поверить», объявил президент США Дональд Трамп. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, но Москва не намерена в нее втягиваться.

О российском ответе на испытания американской крылатой ракеты — в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».