В Красноярском крае возобновили активную поисковую операцию на месте прорыва дамбы

Спасатели возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамбы в деревне Щетинкино в Красноярском крае, сообщили ТАСС в региональном МЧС. «Работы возобновлены»,— рассказали там, добавив, что решение об использовании авиации принимается. 20 октября авиация не использовалась в поисках из-за погодных условий, в частности снега.

В понедельник, 21 октября, в южных районах края погодные условия останутся сложными, возможен мокрый снег. В ночь на понедельник ожидается похолодание до минус 15 градусов.

Ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилось пять дамб. В результате погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Судьба еще пятерых неизвестна. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. в качестве страховой компенсации.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Дамбы не удержали реку».