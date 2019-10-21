CNN отдал России ведущую роль в урегулировании сирийско-турецкого кризиса

Россия может помочь в урегулировании кризиса, вызванного военной операцией Турции в Сирии, ее роль в этом вопросе будет лидирующей и бесспорной, говорится в аналитическом материале телеканала CNN. Напоминая, что между Вашингтоном и Анкарой было достигнуто соглашение о приостановке операции против курдов, CNN заявляет, что теперь «будущее во многом будет определяться президентом России». Действие соглашения истекает 22 октября, в день, когда состоится встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней будет обсуждаться ситуация в Сирии.

«В отличие от лихорадочных попыток администрации Трампа в последний момент попытаться положить конец кровопролитию, которому она потворствовала, у Путина, по крайней мере, кажется, есть план»,— пишет CNN.

Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Целью Анкары была очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которых турецкие власти считают террористами. С 17 октября операцию приостановили на 120 часов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».