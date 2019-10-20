В Боливии завершилось голосование на выборах

В Боливии закончился процесс голосования на президентских и парламентских выборах. Избирательные участки работали до 16:00 (23:00 мск).

На пост президента страны претендуют девять кандидатов. В законодательное собрание необходимо отобрать 130 депутатов и 36 сенаторов.

Основными кандидатами на пост президента считаются действующий глава государства Эво Моралес — он управляет страной последние 14 лет, и Карлос Меса, занимавший президентский пост с 2003 по 2005 год.