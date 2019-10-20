21 октября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Боливии завершилось голосование на выборах

В Боливии закончился процесс голосования на президентских и парламентских выборах. Избирательные участки работали до 16:00 (23:00 мск).

На пост президента страны претендуют девять кандидатов. В законодательное собрание необходимо отобрать 130 депутатов и 36 сенаторов.

Основными кандидатами на пост президента считаются действующий глава государства Эво Моралес — он управляет страной последние 14 лет, и Карлос Меса, занимавший президентский пост с 2003 по 2005 год.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя