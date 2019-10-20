В Боливии началось голосование на президентских и парламентских выборах

В Боливии открылись участки для голосования на президентских и парламентских выборах. На пост президент претендуют девять кандидатов. В законодательное собрание страны необходимо отобрать 130 депутатов и 36 сенаторов. Предварительные итоги голосования объявят сегодня вечером. Правом голоса в стране обладают около 7,3 млн человек.

Основными кандидатами на пост президента считаются действующий глава государства Эво Моралес, управляющий страной последние 14 лет, и Карлос Меса, занимавший президентский пост с 2003 по 2005 год. Действующего президента оппозиция не раз обвиняла в узурпации власти.

О недавнем визите президента Боливии в Москву — в материале “Ъ” «Моралес басни такова».