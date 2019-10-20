СМИ: в Алеппо прогремели взрывы

В крупнейшем городи Сирии Алеппо произошло несколько взрывов, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По его данным, возможны жертвы. Алеппо находится на севере страны и подконтролен вооруженным силам Сирии.

Предположительно, взрывы прогремели в районе Эз-Заразир, недалеко от разведывательного штаба сирийских правительственный войск. Место взрывов и прилегающие районы оцеплены. Дамаск пока официально не комментировал произошедшее.

Напомним, северо-восточная часть провинции Алеппо подконтрольна курдским формированиям, которые Турция считает террористическими. В ходе военной турецкой операции «Источник мира», начатой 9 октября, некоторые города провинции, занятые курдами, в том числе Манбидж, перешли под контроль Дамаска. Сейчас на северо-востоке страны введен пятидневный режим прекращения огня. Анкара уже обвинила курдов в нарушении режима.

О том, как турецкая военная операция была приостановлена в регионе, — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».