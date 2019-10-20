Лавров выступил за нормализацию работы диппредставительств США и России

Россия и США должны как можно быстрее нормализовать работу диппредставительств обеих стран и сделать это на основе «нулевого варианта», сообщил глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, в обоюдном сокращении дипкорпусов виновен бывший президент США Барак Обама, чья администрация выслала 35 российских дипломатов и ввела санкции в отношении руководителей российских спецслужб.

Как рассказал господин Лавров в интервью телеканалу «Россия-1», в ответ на заморозку и расширение введенных Вашингтоном санкций, Москва настояла на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным. Москва также закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.

«Я об этом (нормализации работы дипведомств.— “Ъ”) говорил с государственным секретарем США Майком Помпео, с завершившим уже свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом. У них, по-моему, есть понимание, что когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше»,— рассказал российский министр.

По словам главы российского МИДа, Москва «готова в любой момент эти вопросы решить на основе "нулевого варианта" и вернуться к нормальному функционированию дипломатических учреждений».

Напомним, в декабре 2016 года, за три недели до ухода с поста президента США, Барак Обама ввел в отношении России новые санкции из-за предполагаемого «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов». Из страны были высланы 35 российских дипломатов и членов их семей. Также был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что с этих дач российские спецслужбы вели слежку за сотрудниками ФБР.

Подробнее о российско-американского дипломатическом скандале 2016 года — в материале “Ъ”.