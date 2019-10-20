Британское правительство запускает план по жесткому «Брекситу»

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, отвечающий за подготовку к жесткому выходу из ЕС, объявил о запуске чрезвычайного плана действий под названием Yellowhammer, который был разработан на случай «Брексита» без сделки с Евросоюзом. Сегодня, 20 октября, пройдет заседание кабинета министров по этому вопросу.

По словам господина Гоува, вчерашнее голосование в парламенте повысило вероятность жесткого «Брексита». Британское правительство должно быть готово к такому варианту развития событий, чтобы убедиться, что «мы сделали все возможное», сказал он в интервью Sky News.

Накануне члены Палаты общин британского парламента приняли поправку об отсрочке выхода страны из состава Евросоюза на три месяца. Поправка была вынесена на голосование Оливером Летвином. Он хотел отложить выход Великобритании из ЕС вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю согласовать условия «Брексита». В поддержку его инициативы проголосовали — 322 депутатов, против — 306. Из-за голосования сорвалась попытка правительства получить одобрение проекта соглашения по «Брекситу» со стороны Палаты общин. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, однако, не подписал письмо, в котором содержалась просьба к руководству ЕС отсрочить выход королевства.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон нашел выход через таможню».