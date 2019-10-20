В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

В Красноярском районе произошел прорыв не одной, а сразу двух технологических дамб, сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя Главного следственного управления по региону Ольга Шаманская. В результате аварии погибли 15 человек. «Во время ЧС произошел прорыв двух дамб, а не одной, каскад дамб разрушился»,— рассказали в СКР.

Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Введен режим ЧС. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны трое сотрудников компании-владельца дамбы, в том числе директор. По версии следствия, нарушения при проведении золотодобывающих работ стали причиной аварии. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об аварии в Красноярском крае — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».