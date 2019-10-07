Новак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что про цену $100 за баррель нефти «все давно забыли». Цены на нефть в долгосрочной перспективе останутся на уровне $50 за баррель, потому что рост добычи в США и других странах компенсирует потерю добычи в Иране и Венесуэле, а также таких событий, как сентябрьские атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру, считает он.

«Все про $100 давно забыли. Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель»,— сказал господин Новак в интервью Reuters.

Ранее господин Новак заявил, что развитие нефтегазовых проектов в Арктике требует налоговых льгот и дополнительного стимулирования. По мнению министра, сейчас в связи с падением цен на углеводороды арктические проекты стали экономически не привлекательными. Мораторий на новые налоговые льготы при разработке нефтяных месторождений был введен в России еще в июле 2019 года, однако глава «Роснефти» Игорь Сечин настаивает на льготах для проекта «Восток Ойл» в Арктике. Министерство финансов против этого.

О том, почему «Роснефть» обвинила Минфин в предвзятости,— в материале “Ъ”.