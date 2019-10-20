В Барселоне у здания полиции возводят баррикады

В центре Барселоны у здания Национальной полиции Каталонии протестующие строят баррикады. Они возводятся в нескольких десятках метров от него, передает «РИА Новости». Построенные баррикады поджигаются.

На тушение прибыл пожарный расчет, тем временем на другой стороне на улице Лайетана возвели новое заграждение. Полиция призвала протестующих разойтись. Многие из присутствующих на акции одеты в черные одежды и балаклавы.

Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне. Министерство иностранных дел России предупредило граждан РФ о возможных столкновениях между полицией и участниками акции протеста в Барселоне 20 октября.

Напомним, в понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам, принимавшим участие в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Девять из них получили тюремные сроки от 9 до 13 лет. В тот же день в регионе начались акции протеста, переросшие в беспорядки.

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