В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек

Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais. По предварительным данным, задержали 31 человека.

Напомним, 14 октября двенадцать лидеров каталонских сепаратистов, выступивших за автономность, приговорили к заключению на сроки от 9 до 13 лет. В поддержку осужденных политиков начались массовые акции протеста. По последним данным, в протестах участвовали более полумиллиона человек. Несколько основных улиц Барселоны были закрыты для транспорта, а в центре города вспыхнули беспорядки, протестующие поджигали содержимое мусорных баков.

Подробнее о забастовке в Барселоне — в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».