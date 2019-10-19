МИД предупредил россиян о возможных беспорядках в Барселоне

Министерство иностранных дел России предупредило граждан РФ о возможных столкновениях между полицией и участниками акции протеста в Барселоне 20 октября.

«МИД России сообщает, что 20 октября в Барселоне ожидаются дальнейшие акции протеста. На 12:00 (13:00 мск.— “Ъ”) запланирован митинг на Площади Святого Иакова. Повышенные меры безопасности, ограничение дорожного движения. Не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

В понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам, принимавшим участие в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Девять из них получили тюремные сроки от 9 до 13 лет. В тот же день в регионе начались акции протеста, переросшие в беспорядки. В пятницу, 18 октября, в Каталонии состоялась всеобщая забастовка, а в Барселоне прошел митинг сторонников независимости региона, участие в котором приняли как минимум полмиллиона человек.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Протесты на полмиллиона».