Россия подписала с Сербией ряд соглашений и выделяет экспортный кредит

В ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию, Москва и Белград подписали соглашение о предоставлении государственного экспортного кредита, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что сумма кредита составит €172,5 млн. Это происходит в рамках договоренностей, которые были достигнуты 17 января во время визита президента России Владимира Путина в Белград.

Также компания РЖД договорилась с Сербией по реализации ряда железнодорожных проектов в стране. Сейчас холдинг РЖД выполняет контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии, его сумма составляет $941 млн. Из них $800 млн — экспортный кредит, предоставленный Россией.

Госкорпорация «Росатом» и Министерство инноваций и технологического развития Сербии подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении Центра ядерной науки, технологий и инноваций. Правительства двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике, а также о сотрудничестве в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности. Кроме того, Москва и Белград договорились об обмене культурными ценностями. В частности России будут переданы несколько ранних работ Николая Рериха, а сербская сторона получит пергамент, изъятый в XIX веке из Мирославова Евангелия, сообщает «РИА Новости».

Отметим, что Дмитрий Медведев, выступая в Народной Скупщине Сербии (парламенте) заявил, что Россия поддерживает сербский народ и готова оказывать необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности. Он поблагодарил власти страны за принципиальную позицию по неприсоединению к санкциям ЕС против России. Господин Медведев отметил, что Евросоюз отказался от различных механизмов сотрудничества с Россией. «Я не уверен, что от этого всем стало лучше, Россия уж точно не чувствует себя наказанной и не скучает о том времени, когда мы два раза в год собирались»,— сказал премьер-министр. По его словам, страны ЕС за демонстрацию видимого единства в отношении России вынуждены расплачиваться серьезными экономическими потерями. Дмитрий Медведев напомнил, что в Европе нарастают проблемы, в том числе из-за миграции. Он добавил, что насаждение демократии извне «порождает хаос на обширнейших территориях, ведет просто к уничтожению государств и тотальному распространению терроризма в мире».

Напомним, в августе 2019 года стало известно о том, что Сербия может подписать соглашение с Евразийским экономическим союзом о зоне свободной торговли уже в конце октября. Евросоюз призвал Белград отказаться от подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, объявив, что оно противоречит ее планам по вступлению в ЕС.

О том, как ЕС выступил против сближения Белграда с ЕАЭС,— в материале “Ъ” «Сербия получила европейское предупреждение».