В Красноярском крае опознаны 11 из 15 погибших при прорыве дамбы

Власти Красноярского края сообщили, что опознали 11 из 15 погибших при прорыве дамбы, сообщает ТАСС. «Одиннадцать из 15 опознали, семь из них — красноярцы, жители Хакасии, Вологодской, Кемеровской областей», – сообщил председатель правительства края Юрий Лапшин. Отмечается, что в списке из 174 работников предприятия есть граждане из ближнего зарубежья, но среди погибших они пока не значатся.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло на реке Сейба ночью 19 октября. Было затоплено два рабочих общежития временного типа. По факту разрушения дамбы возбуждено уголовное дело. Последствия прорыва ликвидируют около 270 человек, на место направлены дополнительные силы спасателей из соседних регионов. По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения, допущенные при незаконной установке дамбы. Возбуждено уголовное дело. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об обстоятельствах и возможных причинах аварии — материале “Ъ” «Дамба подвела артель».