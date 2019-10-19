Грузия призвала Россию остановить строительство заграждений на границе с Южной Осетией

МИД Грузии назвал провокацией возобновление строительства заграждений на границе с Южной Осетией. Министерство считает это «незаконной попыткой искусственно усугубить ситуацию» и призывает Россию прекратить строительные работы.

Сегодня, 19 октября, Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии объявила, что российские пограничники начали возводить заграждения в районе грузинского села Атоци Карельского муниципалитета, передает «Интерфакс». Как заявили в грузинском МИД, заграждения «ограничивают свободное передвижение и доступ местного населения к сельскохозяйственным землям».

«МИД призывает РФ немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное передвижение местных жителей и выполнить свои международные обязательства»,— сообщает пресс-служба министерства.

В конце лета грузинская полиция начала возведение блокпостов на границе с Южной Осетией, что привело к очередному обострению отношений между двумя государствами. Цхинвал убежден, что действия силовых структур Грузии «чреваты серьезной дестабилизацией ситуации во всем Кавказском регионе». В сентябре Южная Осетия закрыла границу с Грузией.

Об обострении конфликта читайте в материале “Ъ” «Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние».