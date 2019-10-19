Бетербиев проведет следующий бой против китайца Мэн Фаньлуна

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF, Артур Бетербиев проведет своей следующий поединок против китайца Мэн Фаньлуна. Об этом сообщил ТАСС глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы россиянина.

Поединок между 34-летним россиянином и 31-летним китайским спортсменом может состояться в следующем году. «Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае»,— сказал господин Арум.

В ночь на 19 октября Бетербиев одержал победу над украинским боксером Александром Гвоздиком. Нокаутировав Гвоздика в десятом раунде, Бетербиев завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Чемпионом мира по версии IBF он стал в ноябре 2017 года, победив немецкого спортсмена Энрико Келлинга. Всего в активе Бетербиева — 15 побед в 15 боях. Мэн Фаньлун одержал 10 побед в 10 боях, свой последний поединок он провел в ноябре 2018 года, победив британца Фрэнка Бульони.

Подробнее о бое Бетербиева и Гвоздика — в материале “Ъ”.