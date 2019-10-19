Бетербиев победил Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF. Российский спортсмен одержал победу нокаутом в десятом раунде.

Для Александра Гвоздика поражение стало первым в карьере — до этого у него было 17 побед, 14 боев он завершил нокаутом. Артур Бетербиев по-прежнему ни разу не терпел поражение, эта победа стала для него 15-й в профессиональной карьере.

Подробнее о бое — в материале “Ъ” «Артур Бетербиев выбил второй пояс».