Правительство поддерживает идею более быстрого снижения ставки ЦБ

Правительство России одобряет и приветствует «решительное» снижение ключевой ставки, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). Днем ранее председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о готовности регулятора решительнее снижать ключевую ставку.

«Мы будем только приветствовать (снижение ставки ЦБ.— “Ъ”). Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги»,— прокомментировал инициативу министр (цитата по ТАСС). Также он отметил, что низкий уровень инфляции позволяет сейчас перейти к снижению ключевой ставки «большим шагом».

Напомним, 14 октября в ЦБ сообщили, что видят возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее. В сентябре ЦБ третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике состоится 25 октября. 18 октября Эльвира Набиуллина допустила возможность «более решительного» снижения.

Подробнее о сокращении ключевой ставки читайте в материале “Ъ” «В ожидании похолодания потепления».