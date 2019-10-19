«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. руб. за задержки багажа в Шереметьево

Авиакомпанию «Аэрофлот» и ее сотрудников оштрафовали на 290 тыс. руб. за массовые задержки выдачи багажа в аэропорту Шереметьево, сообщила представительница Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова. Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Как выяснил “Ъ”, проблема возникла из-за нехватки грузчиков.

«По результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов") привлечены ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" и его должностные лица, им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 290 тыс. руб.»,— рассказала представительница ММТП (цитата по ТАСС).

Напомним, обработкой багажа в Шереметьево с конца прошлого года начала заниматься компания «Шереметьево Хэндлинг». Минтранс обещал «жестко отреагировать» на задержки, если они не нормализуются в кратчайшие сроки. Шереметьево пообещало компенсировать авиакомпаниям ущерб от сбоя.

Подробности — в публикации “Ъ” «Чемоданное ненастроение».