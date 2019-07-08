Шереметьево обещает компенсировать авиакомпаниям ущерб от сбоя в системе багажа

Аэропорт Шереметьево намерен выплатить компенсации за сбой в системе багажа, сообщил первый заместитель гендиректора по производству Андрей Никулин. По его словам, ущерб возместят авиакомпаниям, которые самостоятельно будут рассчитываться с пассажирами. Размер компенсаций он не назвал.

«Мы сейчас видим определенные затраты, которые должны будем компенсировать авиакомпаниям в соответствии с существующими договорами. То есть это как стандартные соглашения о качестве обслуживания, которые предполагают штрафные санкции, так и компенсации, которые авиакомпании предполагают к выплате пассажирам»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в компании «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс обещал «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки, и назначил срок до 15 августа.

Подробности — в публикации “Ъ” «Чемоданное ненастроение».