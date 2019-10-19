Минэнерго США отказывается дать конгрессу документы в рамках процедуры импичмента

Министерство энергетики США отказывается предоставить конгрессу документы, запрашиваемые в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Politico. Большая часть запрашиваемой информации состоит из конфиденциальных сообщений исполнительной власти, которая защищена ее привилегиями, сообщает представитель министерства Мелисса Бурнинсон в письме к главам комитетов палаты представителей.

«Министерство не может удовлетворить ваш запрос на предоставление документов и сообщений в настоящее время»,— следует из письма. Таким образом министр энергетики США Рик Перри остается последним официальным лицом, отказывающимся передавать документы в рамках процедуры импичмента, отмечает Politico.

Ранее стало известно о предстоящей отставке господина Перри. Американский президент заявил, что министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года. До этого отставку господина Перри анонсировали СМИ. Его отставка ожидается на фоне инициированной в США процедуры импичмента американского лидера. Поводом для этого послужил июльский телефонный разговор господина Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Позже президент США объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

Подробнее о развитии ситуации в стране — в материале “Ъ” «Ветви власти США отрешительно настроены».