В ООН считают, что невыдача виз США дипломатам влияет на работу организации

Невыдача виз США дипломатам влияет на работу ООН в Нью-Йорке, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В случае решения стран-членов о переносе штаб-квартиры в другой город секретариат должен будет способствовать его выполнению, хоть это и «повлекло бы экономические издержки», добавил он.

«Мы в постоянном контакте с властями принимающей страны, стараясь разрешить визовые проблемы. А генеральный секретарь лично поднимал эту тему… Очень важно, чтобы проблема была решена, потому что это влияет на то, как ООН может функционировать здесь»,—сказал господин Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Напомним, в начале октября США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета ГА ООН. В американских визах также было отказано сразу нескольким российским дипломатам, которые направлялись на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Одна из участниц форума, депутат Госдумы Инга Юмашева, была задержана и допрошена ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Накануне Россия внесла на рассмотрение процедурное решение о переносе работы Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».