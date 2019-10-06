Сотрудники ФБР допросили в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы от Башкирии Ингу Юмашеву

Депутат Госдумы от Башкирии, единоросс Инга Юмашева была в течение часа допрошена сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка, куда прибыла для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», сообщают информагентства. Депутат обратилась в посольство России в США. Посол Анатолий Антонов сообщил журналистам, что допрос прошел два дня назад. «Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа. Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение»,— сообщил посол.

Он подчеркнул, что представить себе не может, чтобы российские «соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса» и «соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево». Посол назвал такие действия «неприемлемыми» и «возмутительными». В Госдепартамент США направлена нота протеста.

Инга Юмашева является координатором депутатской группы по связям с Конгрессом США. От комментариев, сообщают «РИА Новости», она воздержалась.

Ирина Самойлова