Россия внесла на рассмотрение документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия внесла на рассмотрение процедурное решение о переносе работы Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Накануне заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил, что Москва подготовила соответствующий проект.

«Теперь проект решения о переносе работы Первого комитета внесен официально»,— сказал собеседник агентства. По его словам, голосование по проекту ожидается в ноябре.

Напомним, в начале октября стало известно, что США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета ГА ООН. В американских визах также было отказано сразу нескольким российским дипломатам, которые направлялись на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Одна из участниц форума, депутат Госдумы Инга Юмашева, была задержана и допрошена ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

О новом визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».

Подробнее о допросе госпожи Юмашевой — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».