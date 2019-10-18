Трамп заявил, что некоторые страны ЕС согласились забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые европейские государства согласились забрать боевиков террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещено в России), которые являются выходцами из этих стран. Подробностей он не уточнил.

«Это хорошая новость, но это должно было произойти после того, как мы их захватили! В любом случае это большой прогресс!!!» — написал господин Трамп в Twitter.

Напомним, в феврале Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны «забрать» более 800 членов террористической группировки «Исламское государство (запрещена в России), захваченных в Сирии, и предать их суду. В противном случае президент США намеревался просто отпустить террористов.

Об угрозах американского президента — в материале “Ъ” «Дональд Трамп просит Европу забрать террористов из Сирии».