Эрдоган предложил России ведущую роль в установлении мира к западу от Евфрата

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил журналистам в Стамбуле, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным меры, которые стоит предпринять в зоне безопасности на северо-востоке Сирии. По словам господина Эрдогана, Москва может сыграть лидирующую роль в установлении мира к западу от реки Евфрат.

Господин Эрдоган заявил, что Анкара отреагирует, если сирийское правительство «совершит ошибку» в регионе. Президент Турции рассказал, что в «зоне безопасности» планируется установить 12 наблюдательных пунктов, передает Reuters.

Господин Путин 22 октября на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит операцию Турции на севере Сирии. Лидеры двух стран проведут встречу в Сочи.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

17 октября Турция согласилась остановить военные действия в Сирии на пять дней с полуночи 18 октября.

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