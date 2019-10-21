Важнее публично, чем о больших деньгах

Большая часть корпоративных соглашений в России подписывается на крупных форумах — в первую очередь ПМЭФ в Санкт-Петербурге и на Сочинском форуме. Обыкновенно это внутриполитический ритуал, за которым не стоит большего, чем демонстрация отсутствия крупных противоречий между участниками. Но такие соглашения будут эволюционировать: например, подписанное в прошлую пятницу в Москве соглашение между Мурманской областью и «Норникелем» — с главой региона Андреем Чибисом его подписал крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин — уже заметно отличается от типового договора «о мире и дружбе» между губернаторской и корпоративной командами.

Чисто теоретически взаимоотношения любой корпорации с любым регионом не требуют формальных договоренностей — большая часть «технических» моментов формализуется в местных бюджетах, наполняемых корпоративными налогами. «Норникель» имеет на территории Мурманской области дочернюю Кольскую ГМК, и 20 октября материнская компания впервые официально подтвердила закрытие части старых производств в поселке Никель — проект, сходный с реализованным «Норникелем» с 2016 года закрытием никелевого завода в Норильске, обсуждался примерно с того же времени. В принципе для того, чтобы прекратить какую-либо деятельность в регионе, частной компании также вполне достаточно неофициальных договоренностей. Тем более что в данном случае речь идет об экологически крайне тяжелом производстве, открытом еще в 1940-х и вызывающем явное беспокойство соседней Норвегии. Предмет соглашения очевиден: «Норникель» намерен заместить часть занятости в регионе, из которого он полностью не уходит, своим туристическим и рядом других проектов, а также вложениями в региональное образование — Мурманск для компании является важным поставщиком кадров, знакомых с местной спецификой, для технологических корпораций это один из барьеров развития.

Большинство металлургических холдингов уже в 2010-х инвестировали в подобные программы в корпоративных локациях, но относительно редко подписывали об этом открытые документы. Договор «Норникеля» и Мурманской области тем не менее оформлен в нормативах, которые ближе скорее не к корпоративному праву или контрактным отношениям, а к публично-правовой сфере. Региональные власти в РФ часто меняют команды, у акционерных компаний могут меняться совладельцы — и это всегда влияет на капитализацию АО не меньше, чем экологическая репутация: «Норникель» наряду с несколькими другими глобализованными компаниями из России давно это учитывает в своих планах, как минимум для иностранных акционеров это важно. Отношения с местными сообществами, которым и адресовано соглашение 20 октября, это скорее сфера публичного права. Следовательно, в отношении компаний РФ теперь и это становится реально важным фактором.