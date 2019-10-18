В Москве задержаны начальник отдела МВД «Дорогомилово» и его заместитель

В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово и его заместителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД. Имена задержанных в министерстве не называют. Полицейских задержали 17 октября при получении взятки 3,5 млн руб. По версии следствия, это был первый транш незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб. Руководство ГУ МВД Москвы инициировало служебную проверку в отношении задержанных полицейских.

Источники ТАСС сообщили, что после задержания сотрудники ФСБ начали обыски в УВД по ЗАО. Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД «Дорогомилово».

По данным сайта УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, начальником отдела МВД России по району Дорогомилово является полковник полиции Мераб Давитадзе.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что оперативники ФСБ задержали начальника полиции Дорогомилово подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя подполковника Сергея Устинова.

Напомним, Следственный комитет России ранее проводил проверку в отношении сотрудников УВД по ЗАО в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он был задержан 6 июня на Цветном бульваре. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Своих должностей лишились начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «СКР занялся задерживавшими Ивана Голунова полицейскими».