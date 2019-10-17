Российские компании выведут на «санкционную биржу»

Биржа для санкционных компаний может заработать до конца года. Акционерами площадки станут Промсвязьбанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), сообщили в Минфине. Как ранее писали СМИ, базой для ее создания станет Санкт-Петербургская валютная биржа. Ожидается, что первые облигации организаций, попавших под ограничения Запада, разместят в декабре.

В апреле прошлого года Минфин США ввел санкции против 15 компаний, связанных с российскими бизнесменами. Среди них, к примеру, «Ренова» Виктора Вексельберга, группа ГАЗ Олега Дерипаски и «Газпром бурение» Игоря Ротенберга. «Санкционная биржа» создавалась для того, чтобы ценные бумаги компаний под ограничениями могли торговаться, однако не стоит ожидать больших объемов на новой площадке, говорит директор по стратегии инвестиционного холдинга «Финам» Ярослав Кабаков: «Вполне вероятно, что если компания, находящаяся под санкциями, привлекает средства тех или иных институтов, то они тоже могут попасть под ограничения. С другой стороны, биржевая площадка — это такой же инструмент, который будет в меньшей степени раскрывать источники фондирования.

Инвесторов могут заинтересовать более высокой процентной ставкой компании, которые привлекают финансирование, размещая выпуски на вторичном обращении.

Сейчас период понижения процентных ставок, и я думаю, такие активы могут пользоваться спросом как у крупных участников, так и у мелких. Основать номинальные структуры для инвестирования в долги вполне возможно. Если строится аналог торговой площадки, почему не создать аналог тех или иных инвесторов, отделенных от основной группы? Я уверен, что идея не имеет какого-то стратегического значения. Кроме того, с учетом текущей геополитической ситуации инициатива немножко запоздала. На основных площадках это никак не отразится, я думаю, что это будет носить вспомогательный характер, и конкуренции там не будет. Во-первых, под санкциями находится не очень большое количество компаний. Во-вторых, на площадках обращаются в том числе иностранные участники, нерезиденты. Мне кажется, чтобы разграничить эти торги, и создается такой аналог».

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что новая биржа достаточно закрыта, чтобы инвесторы не попали под санкции: «Это будет отдельная структура. Основной акцент будет сделан на анонимности, чтобы не было понятно, кто там торгует. Если честно, я не ожидаю какого-то ажиотажа: слишком много ограничителей. Кроме того, сами эти санкционные компании вызывают очень много вопросов в плане эффективности. Ожидать, что какая-нибудь фирма через пять-десять лет вырастет в стоимости на 50% или 100%, к сожалению, не приходится».

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Центробанк, ВТБ и Сбербанк отказались участвовать в капитале новой биржи, сообщил в июле заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Александр Рассохин