Семьи жертв крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии вызовут в суд Southwest Airlines и American Airlines

Адвокаты родственников погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, происшедшей в марте, намерены вручить повестки в суд двум крупнейшим авиаперевозчикам США — Southwest Airlines и American Airlines. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Адвокаты таким способом хотят выяснить у двух авиакомпаний, что Boeing говорила своим клиентам о тренировочном процессе пилотов перед выполнением полетов на Boeing 737 MAX, а также о процессе сертификации лайнера. Кроме того, истцы пытаются получить документы, относящиеся к системе коррекции маневрирования (MCAS). Именно ее неисправность называют причиной двух авиакатастроф, случившихся с Boeing 737 MAX в течение нескольких месяцев — сначала в Индонезии, а затем в Эфиопии.

О последствиях катастроф для Boeing читайте в публикации “Ъ” «Boeing занялась компенсациями».

Кирилл Сарханянц